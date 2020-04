Koronakrise og økonomi viktigast og vanskelegast på EU-toppmøte

utenriks

Dette blir det fjerde videomøtet for EU-toppane om koronakrisa, og sjølv om dei er samde om mangt, er det kanskje vanskelegaste spørsmålet framleis uløyst.

To vegkart står på dagsordenen torsdag, eitt for heving av strenge smitteverntiltak, og eitt for vegen ut av det økonomiske uføret pandemien har ført med seg.

Det er brei semje om at det må pengar til for å få fart på økonomien igjen. Landa er òg samde om at både arbeidarar og bedrifter treng eit tryggingsnett. Det er venta at leiarane vil slutte seg til ein tiltakspakke på 540 milliardar euro til nettopp dei formåla og til å styrkje helsesektoren.

Felles gjeld

Men det kjem til å vere behov for endå meir pengar, og kvar dei skal komme frå og korleis dei eventuelt skal betalast tilbake, er det langt vanskelegare å einast om. Skiljet går i hovudsak mellom landa i sør, som er hardast ramma av covid-19-pandemien og som har svakast økonomi, og landa i nord, som har meir robust økonomi og har komme noko lettare frå herjingane til viruset.

I sør er det teke til orde for felles obligasjonar, for høvet kjent som koronaobligasjonar, men Tyskland og Nederland er blant dei som seier nei. Dei fryktar å bli sitjande med rekninga for fellesgjelda. Spania har foreslått ei kreativ løysing der det blir teke opp felles gjeld utan forfallsdato. Dermed treng ein berre betale rentene, medan lånet blir ståande for evig.

– Det er eit konsept som er prinsipielt vanskeleg for enkelte medlemsland, seier ei høgt plassert EU-kjelde dagen før møtet.

Nytt møte

Sjølv om det kan vise seg umogleg å bli samde om ei konkret løysing torsdag, håper EU-president Charles Michel at ein kan bli samd om eit rammeverk, så EU-kommisjonen kan halde fram med å jobbe med detaljane.

Deretter må det truleg haldast minst eitt toppmøte til for å samlast om ei løysing. Ho kan ende opp med å vere ein kombinasjon av eit nytt atterreisingsfond og andre instrument som blir lagde inn i det nye langtidsbudsjettet for unionen. Det må òg på plass i år og skal springe frå 2021 til 2027.

