Redd barna skuffa over brot på våpenkvila i Jemen

Onsdag var den siste dagen av den to veker lange våpenkvila mellom partane i konflikten i Jemen, men våpenkvila vart broten etter kort tid.

– Det er svært skuffande at dei krigande partane ikkje klarte å leggje ned våpena i berre to veker for å hindre den mest overhengande faren som Jemen står overfor: eit mogleg utbrot av covid-19, seier Xavier Joubert, som er Jemen-direktør for Redd barna.

Sivile drepe

Minst 38 sivile er drepne eller lemlesta dei siste to vekene. Fem barn er drepne, og seks er skadde i ulike angrep. Bygningar har vorte treft i angrep 29 gonger, ifølgje Redd barna.

– Dette viser ein total mangel på politisk vilje frå alle involverte i denne grufulle konflikten, som dei sivile betaler den høgaste prisen for, seier Joubert.

Dette er det andre forsøket på våpenkvile sidan pandemien braut ut.

Verdas verste

Saudi-Arabia gjekk i spissen for ein regional koalisjon til krig mot Houthi-opprørarane i Jemen for fem år sidan. Krigen blir anslått å ha kosta over 100.000 menneskeliv og FN kallar Jemen vår tids verste humanitære krise.

Det første smittetilfellet av covid-19 i Jemen vart registrert 10. april, dagen etter at våpenkvila tredde i kraft.

Frå før var innbyggarane i Jemen utsette for vald, feilernæring, sjukdom og andre konsekvensar av krig. Nyleg vart dei òg ramma av flaum som aukar risikoen for utbrot av kolera og denguefeber.

Landet har berre 700 intensivplassar og 500 respiratorar, og mange av sjukehusa er bomba.

