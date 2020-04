Stor auke i nye smittetilfelle i Afrika

utenriks

Auken fører til auka bekymring knytt til åtvaringa Verdshelseorganisasjonen (WHO) rykte ut med nyleg. Dei åtvara om at kontinentet kan bli det nye episenteret til pandemien.

Afrika har svært avgrensa kapasitet for å gjennomføre koronatesting, fastslår John Nkengasong, som leiar Den afrikanske unions avdeling for sjukdomstruslar. Det betyr at det blir anteke at smittetala er langt høgare.

WHO har åtvara om at koronautbrotet kan koste over 300.000 menneske livet og føre 30 millionar ut i fattigdom i Afrika.

Nkengasong meiner at ein katastrofe kan unngåast, men at det er stort behov for å teste folk og spore opp smittetilfelle.

Afrikanske regjeringar har til saman registrert 26.000 smittetilfelle til no.

(©NPK)