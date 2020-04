Trump har signert ordre om innvandringsstans

utenriks

Innvandringspausen på 60 dagar inkluderer òg stans i utskriving av såkalla green cards, ei ordning som gir permanent opphald og arbeidsløyve. Innvandringsstansen gjeld ikkje mellombels arbeidskraft.

– For å verne dei flotte amerikanske arbeidarane våre har eg nettopp signert ein presidentordre som mellombels stansar innvandring til USA. Dette vil sikre at arbeidsledige amerikanarar uansett bakgrunn vil vere først på banen etter at økonomien vår opnar igjen, seier Trump.

Under den daglege pressekonferansen sin i Det kvite hus onsdag påpeika han at ordren kan bli endra.

– Det kan hende vi opnar igjen om ei veke eller to veker, eller kanskje neste månad. Det kan òg hende vi lettar på ordren eller strammar han inn, seier presidenten.

I fjor skreiv amerikanske styresmakter ut rundt 1 million green cards. Halvparten av dei gjekk til ektefellar, barn og foreldre av amerikanske statsborgarar.

Mange som får slike arbeids- og opphaldsløyve, jobbar i sektorar som landbruk, helse og programvareindustri. Den partipolitiske uavhengige tankesmia Migration Policy Institute anslår at rundt 110.000 green card-utskrivingar kan bli forseinka som følgje av tomånaderspausen.

(©NPK)