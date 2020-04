Vaksinesjef i USA mista jobben

utenriks

Legen Rick Bright vart fjerna som leiar for ein forskings- og utviklingsetat underlagt helsedepartementet og overført til ei lågare stilling i folkehelseinstituttet. No rettar han skarp kritikk mot leiinga i departementet og seier han vart pressa til å bruke pengar på hydroksyklorokin, skriv New York Times.

Donald Trump har omfamna malariamedisinen som ei mogleg behandling for covid-19. Bright omtaler ho derimot som eitt av fleire «potensielt farlege medikament fremma av folk med politiske forbindelsar». Ei undersøking har påvist høgare døyelegheit blant covid-19-pasientar som fekk hydroksyklorokin.

– Eg meiner overføringa skjedde fordi eg insisterte på at milliardane Kongressen har løyvd, skulle brukast på trygge og vitskapleg testa løysingar, ikkje på medisinar, vaksinar og annan teknologi som ikkje er vitskapleg sikra, heiter det i ei fråsegn frå Bright.

Grunnen til at han går offentleg ut er at «i kampen mot dette dødelege viruset, må vitskapen – ikkje politikk eller kameraderi – vere i førarsetet», seier legen.

På spørsmål om Bright vart flytta fordi han utfordra presidenten, svarte Trump onsdag: – Kanskje, kanskje ikkje. Eg veit ikkje kven han er.

