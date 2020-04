WHO håper USA vil revurdere støtte

utenriks

Etter fleire skuldingar frå Donald Trump om at organisasjonen var for «Kina-vennleg» og skjulte kor alvorleg koronaviruset var, bestemde presidenten 15. april å stoppe støtta til WHO.

I ei fråsegn onsdag seier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus at han håper Trump vil revurdere vedtaket.

– Eg håper at stansen av finansiering vil bli vurdert på nytt, og at USA igjen vil støtte WHOs arbeid med å halde fram med å redde liv, seier Tedros, ifølgje Reuters.

Han legg til at han håper USA ser at arbeidet organisasjonen gjer, er viktig.

– Ikkje berre for å hjelpe andre, men også for å hjelpe USA med å halde seg trygge.

Gjennomgang av WHO

I ei fråsegn frå leiaren av utviklingsetaten USAID onsdag heiter det at USA vil «vurdere om WHO blir drive skikkeleg» før dei eventuelt vurderer å ta opp att støtta, skriv Reuters.

John Barsa seier at evalueringa av WHO vil vere «altomfattande», og at eitt av spørsmåla vil vere om organisasjonen har «halde medlemslanda ansvarlege for sine handlingar».

Washington vil òg leite etter alternative samarbeidspartnarar utanfor WHO som kan vidareføre «viktig arbeid» med USA med til dømes vaksinar, ifølgje USAID-leiaren.

Største støttespelar

USA var den største bidragsytaren til WHO før Trump 15. april fraus støtta.

Han viste då til at WHO ikkje støtta reiserestriksjonane USA innførte for reisande frå Kina og Europa. Trump skulda òg WHO for å vere for Kina-vennleg i arbeidet sitt, og meiner dei burde ha erkjent og erklært tidlegare at det var, og er, ein pandemi.

Den siste tilgjengelege overføringa viser at USA gir 116 millionar dollar til organisasjonen for perioden 2020 til 2021. I tillegg kjem støtte til ulike prosjekt på mellom 100 og 400 millionar dollar årleg. I 2017 gav USA over 400 millionar i slike frivillige tilskot, viser ei oversikt frå WHO.

