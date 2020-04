750.000 tonn belgiske poteter kan gå til spille

utenriks

Bøndene fryktar at marknaden vil kollapse og at potetene må destruerast, skriv Brussels Times. Rett nok kan pommes frites-kioskar framleis halde ope, men strenge smitteverntiltak fører til at kundane blir borte.

Bransjeorganisasjonen Belgapom ber folk «doble dosen» og lage pommes frites heime to gonger i veka i staden for éin. Det blir mest ete potet heime, men pommes frites er noko belgiarane helst kjøper ute.

For å unngå at alle potetene som ikkje blir selde, må destruerast, vil Belgapom gi dei bort til organisasjonar som deler ut mat til trengande. Kvar veke skal 25 tonn gå til dette formålet. I første omgang gjeld ordninga ut mai, og det første lasset gjekk torsdag.

– På denne måten kan potetene som bøndene har jobba hardt for, framleis komme til nytte. Fattige familiar kan få ferske lokale poteter kvar veke, seier landbruksminister Hilde Crevits i den flamske delen av Belgia.

– Dette er eit positivt tiltak i ei vanskeleg tid, seier ho.

