Avis: Boris Johnson tilbake på jobb måndag

Avisa skriv at Johnson har bede assistentane sine om å planleggje møte med enkelte statsrådar neste veke for å bli oppdatert på kva som har skjedd medan han har vore borte.

USAs president Donald Trump sa under pressebrifinga på torsdag i Det kvite hus at han nyleg har snakka med Johnson som høyrdest frisk og energisk ut.

– Han høyrdest akkurat som den gamle Boris, sa Trump.

Kritikk

Statsministeren har måtte tole mykje kritikk for korleis han har handtert koronakrisa, mellom anna frå konservative Sunday Times som søndag skreiv at Johnsons «utilgjenge og hemmeleghald forverra koronavirus-situasjonen i landet og kan ha ført til ytterlegare tusenar av dødsfall».

Kjeldene til avisa har opplyst at den britiske statsministeren stod over fleire av møta til krisegruppa til regjeringa for koronakrisa. I tillegg blir han skulda for å ha ignorert åtvaringar om spreiinga av viruset, mangel på verneutstyr og for å ha prioritert eige privatliv og lange frihelgar i dei innleiande stadia av krisa.

Intensivbehandling

55-åringen avslørte 27. mars at han var smitta av koronaviruset, og 5. april vart han innlagt på sjukehus. Dagen etter vart han flytta til intensivavdeling, der han vart liggande i tre døgn.

Utanriksminister Dominic Raab har fungert som regjeringssjef i Johnsons fråvær.

Storbritannia har ved 3-tida natt til fredag 133.495 stadfesta tilfelle og 18.100 dødsfall, ifølgje Worldometer.

