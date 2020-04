Ebolamedisin feila i første forsøk

utenriks

Rapporten vart ved ein glipp offentleggjort av Verdshelseorganisasjonen på nettsida deira torsdag, ifølgje The Financial Times.

Etter kort tid vart rapporten teken vekk, men avisa har skjermdump av funna.

Gilead Sciences, selskapet som produserer Remdesivir, fall med 4,3 prosent på børsen etter at WHO-rapporten vart kjent.

I ei fråsegn til FT seier WHO at rapporten som vart publisert er eit utkast som no gjennomgår ei såkalla fagfellevurdering. Dei stadfestar at han vart lagt ut ved ein feil.

Før ein artikkel blir publisert i eit vitskapleg tidsskrift, er det vanleg at andre forskarar som er ekspertar på området, går gjennom den vitskaplege metoden som er brukt og sjekkar om resultata stemmer, det er dette som blir kalla fagfellevurdering.

Nesten lik døyelegheit

I samandraget som ikkje er fagfellevurdert, kjem det fram at den kinesiske studien involverte 237 personar, der 158 fekk medisinen medan 79 fekk placebo. Hos 18 av pasientane måtte dei stanse bruken av Remdesivir grunna biverknader.

Etter ein månad hadde 13,9 prosent av pasientane på Remdesivir døydd, samanlikna med 12,8 prosent av placebogruppa. Forskjellen er ikkje stor nok til å vere statistisk signifikant.

Nektar for rapporten

Gilead Sciences kritiserer konklusjonen i rapporten som vart publisert, og seier at data frå studien faktisk antydar «ein potensiell fordel» ved bruk av medisinen.

Selskapet meiner omtalen i rapporten av den potensielle effekten av medisinen på covid-19 blir feil når studien vart avslutta for tidleg på grunn av for få deltakarar, noko som igjen er årsaka til at han ikkje blir statistisk representativ.

Også Noreg gjer forsøk med ebolamedisinen. Testing av Remdesivir på pasientar med koronavirus vart sett i gang ved Haukeland universitetssjukehus i slutten av mars.

