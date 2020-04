utenriks

886.709 har hittil fått påvist koronasmitte i USA, og talet på døde hadde fredag kommen opp i 50.243, viser ei oversikt på Worldometer.

Kvar tredje som har fått påvist koronaviruset er i USA, som står for drygt kvart fjerde koronadødsfall som er registrert i verda.

Delstaten New York har hatt nærare 21.000 koronadødsfall, noko som svarer til over 106 dødsfall per 100.000 innbyggarar. I Noreg har det til samanlikning vore 3,6 dødsfall per 100.000 innbyggarar.

(©NPK)