Protestane aukar mot koronatiltak i USA

utenriks

Fabrikkar, butikkar og andre verksemder over heile USA er stengde for å hindre smittespreiing, gatene i storbyar som New York er folketomme og over 26 millionar amerikanarar er no registrerte som arbeidsledige.

Koronapandemien har hittil kravd over 50.000 amerikanske liv og avdekt store svakheiter i helsevesenet, og president Donald Trump har hausta krass kritikk.

Sjølv avfeia Trump lenge at koronaviruset utgjorde ein stor trussel, for deretter å skulde på alle andre når krisa var eit faktum.

«Tyranni»

I vippestatar som Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, der Demokratane for tida styrer, aukar kritikken frå republikansk hald mot at folk må halde seg heime og at verksemder må halde stengt.

Både i Wisconsin og Pennsylvania har republikanarane prøvd å ta frå guvernørane makt og myndigheit til å følgje opp råda frå helsestyremaktene og pålegga frå president Donald Trump.

Senator Doug Mastriano i Pennsylvania gjekk nyleg så langt som til å skulde guvernør Tom Wolf og demokratane for «tyranni» og mante til opprør.

Fryktar valnederlag

I enkelte delstatar der Republikanarane styrer har guvernørane på eiga hand byrja å lette på tiltaka, og partiet sentralt blir til liks med Trump slite mellom omsynet til næringslivet og risikoen for at mange liv skal gå tapt.

Presidentvalet er no berre seks månader unna, og pandemien og dei katastrofale humanitære og økonomiske følgjene av han er dårleg nytt for Trump og gir han ikkje den draghjelpa han håpa skulle garantere attval.

Økonomisk krisehjelp til 70 millionar amerikanarar, i form av sjekkar som Trump har insistert på å få namnet sitt på, blir berre eit mellombels plaster på såret for dei mange som no slit, og sjekkane kan fort vere gløymde når det er tid for val i november.

Trump stakk av med ein hårfin siger både i Wisconsin, Michigan og Pennsylvania i 2016, men over 3 millionar har dei siste vekene meldt seg arbeidsledige i desse tre delstatane, og alt tyder på at arbeidsløysa vil bli verande høg lenge.

Utset valet?

Tidlegare visepresident Joe Biden, som truleg blir Demokratanes presidentkandidat, trur Trump vil prøve å utsetje valet.

– Merk orda mine, eg trur at han på ein eller annan måte vil prøve å utsetje valet, komme opp med ei eller anna grunngiving for kvifor det ikkje kan haldast. Det er berre slik han trur at han kan vinne, seier Biden.

Han minner mellom anna om at Trump nyleg la ned veto mot å gi det amerikanske postvesenet krisestøtte og hevdar at dette viser korleis presidenten «gjer alt han kan for å gjere det vanskeleg for folk å stemme».

Røysting via posten ville ha kunna hindre spreiing av koronasmitte, men Trump hevdar at det òg er ei oppskrift på valjuks.

Mista trumfkort

Ein sterk amerikansk økonomi med rekordlåg arbeidsløyse skulle ha vore Trumps fremste kort i valkampen, men dette kortet har han no mista.

Signala som kjem frå Det kvite hus no, er i manges auge svært forvirrande. På den eine sida blir det stilt klare vilkår til delstatane om ikkje å gjenopne før smittespreiinga er under kontroll, men samtidig har Trump på Twitter bede tilhengarane sine om å «FRIGJERE» delstatane dei bur i.

Fleire delstatar, også republikanskstyrte, fortviler over manglande bidrag frå føderale styresmakter i kampen mot koronaviruset og etterlyser mellom anna meir testutstyr. Utan auka testing, kan dei heller ikkje fastslå om og når smittespreiinga er under kontroll.

Tvitydig bodskap

Den republikanske senatoren Judy Ward vart møtt med buing då ho under ein tale til demonstrantar i Harrisburg i Pennsylvania denne veka sa at ho var skremd over å sjå så mange stå skulder ved skulder, utan ansiktsmaske.

Ward oppmoda guvernør Tom Wolf til å lytte til ekspertane og gjenopne delstaten gradvis, men kom til liks med Trump med ein høgst tvitydig bodskap ved samtidig å rase mot tiltaka Wolf har innført.

– Skal det vere opp til styresmaktene å avgjere kven som vinn eller taper? Nei! Skal det vere opp til styresmaktene å avgjere om vi skal bruke ansiktsmaske, ropte ho.

– Nei, var det rungande svaret frå demonstrantane.

(©NPK)