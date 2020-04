Saakasjvili blir visestatsminister i Ukraina

utenriks

Saakasjvili, som var president i Georgia frå 2004 til 2013, seier han har akseptert tilbodet frå president Volodymyr Zelenskyj om å bli visestatsminister med ansvar for reformer og kontakt med Det internasjonale pengefondet (IMF).

Men Georgias statsminister Giorgi Gakharia reagerer svært negativt på dette i eit land som blir rekna som ein strategisk partnar.

Han peikar på at Saakasjvili er etterlyst i Georgia der han i 2018 vart dømd for maktmisbruk.

Han var populær medan han gjennomførte reformer og kjempa mot korrupsjon, men mista støtte etter at han slo veldig ned på protestar i 2008 og òg som følgje av krigen med Russland, som førte til at landet mista to provinsar.

Etter at han forlét landet i 2015, var han ein periode guvernør i den ukrainske byen Odessa før han to år seinare kom på kant med dåverande president Petro Porosjenko, som tok frå han det ukrainske statsborgarskapet.

