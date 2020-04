Talet på koronadødsfall stig i Brasil

utenriks

Over 50.000 har no fått påvist koronasmitte i Brasil, som med sine over 210 millionar innbyggarar er Latin-Amerikas største, både i areal og tal på innbyggarar.

Talet på stadfesta koronadødsfall i Brasil stig no med over 400 i døgnet og hadde torsdag kveld komme opp i drygt 3.300, men mørketala blir antekne å vere store.

Brasils høgrepopulistiske president Jair Bolsonaro meiner tiltaka som er innførte for å hindre smittespreiing rundt omkring i landet, er overdrivne og krev rask gjenopning.

Rundt 120.000 har påvist koronasmitte i Latin-Amerika, og under 6.000 koronadødsfall er hittil registrert. Det er truleg berre toppen av isfjellet.

Eit land som Ecuador har hittil meldt om 560 koronadødsfall, men det reelle talet er truleg over 15 gonger så høgt, viser ein analyse The New York Times har utført.

Frå 1. mars til 15. april vart det registrert 7.600 fleire dødsfall enn i same periode i fjor, og alt tyder på at overdøyelegheita kom av koronasmitte, ifølgje avisa.

Det same kan vere tilfelle i fleire andre latinamerikanske land, der svært få er testa og helsevesenet er dårleg rusta til å ta hand om dei som blir sjuke.

