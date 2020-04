Trump trur ikkje rykta om Kim stemmer

utenriks

Det sa presidenten under pressebrifinga på torsdag i Det kvite hus.

– Eg trur ikkje det er sant, og eg håper ikkje det er sant, sa Trump.

Vidare sa presidenten at han har høyrt at gamle dokument var bakgrunnen for rykta som har florert om Kims helsetilstand, der enkelte kjelder hevda han var alvorleg sjuk etter å ha gjennomgått ein hjarteoperasjon.

Presidenten skulda nyheitskanalen CNN, som han ikkje har mykje til overs for og som formidla vidare informasjon frå anonyme kjelder om at Kim var dårleg etter ein operasjon, for å stå bak rykta. Trump vil ikkje svare på spørsmål om når han sist var i kontakt med Nord-Korea.

På pressebrifinga laurdag 18. april sa Trump at han «nyleg» fekk eit hyggeleg brev frå Kim.

– Det var ei hyggeleg melding. Eg trur det går bra med oss, sa Trump då. Dagen etter avviste likevel utanriksdepartementet i Nord-Korea at Kim Jong-un hadde sendt noko brev den siste tida til Trump.

(©NPK)