Trump vil undersøke om lys og varme kan brukast som koronabehandling

utenriks

Utsegna frå Trump kom etter at Bill Bryan, leiar for departementet for forsking og teknologi i Sikkerheitsdepartementet, hadde ein presentasjon der han viste til ny forsking.

– Vår hittil mest markante observasjon er den kraftige effekten som sollys har til å drepe viruset både på overflater og i lufta. Vi har òg sett ein liknande effekt med luftfukt og temperatur, der auke av temperatur, luftfukt, eller begge, ikkje er til fordelen til viruset, sa Bryan.

Han foreslår diverse tiltak for å kjempe mot smittespreiinga og sjukdommen, inkludert å auke varme og luftfukt inne og flytte fleire aktivitetar utandørs der forholda ligg til rette for den ønskte effekten.

Trump følgde på brifinga opp med å be amerikanarane nyte sola.

– Er det farleg for deg å foreslå at folk bør gå utandørs i varmen med tanke på at så mange døyr i mellom anna Florida og Singapore, stader det allereie er varmt, spurde ein journalist Trump under brifinga.

– Eg håper folk nyt sola, og om det har ein innverknad er det fantastisk, svarte presidenten og bad leiaren for kriseteamet om å snakke med legar for å sjå om lys og varme kan brukast som ein del av kuren mot koronaviruset.

Presidenten understreka at han ikkje er lege sjølv.

– Eg legg berre fram idear, sa Trump.

