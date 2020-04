Polens helseminister vil utsetje valet til 2022

utenriks

Trass i press frå opposisjonen, helsearbeidarar, fleirtalet av innbyggarane og til og med medlemmer av det regjerande partiet PiS, har regjeringa nekta å utsetje valet 10. mai.

– Eit alternativ vil vere å setje heile saka på vent i to år og verkeleg takle epidemien. Eg trur det er det beste alternativet og eg tilrår det, sa helseminister i den polske TV-kanalen Polsat fredag.

Vil slite seinare

Analysar gjort tyder på at president Andrzej Dudas enkelt vil vinne eit val no, men at han kan slite på eit seinare tidspunkt sidan økonomien forventar å falle etter rundt ein månad med nedstengning i landet.

Tidlegare denne månaden vedtok det PiS-kontrollerte parlamentet at valet skal haldast via post.

– Einaste trygge alternativ

Szumowski seier det absolutt vil vere «et tryggere valg», men meiner ein må gå lengre.

– Det einaste trygge alternativet er eit val om to år. Om det er mogleg, må vi velje det tryggaste alternativet.

I ei undersøking publisert førre månad svarte 72 prosent av innbyggarane at dei vil at valet skal utsetjast av helseomsyn.

