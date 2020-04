WHO fryktar stort tilbakeslag i kampen mot malaria

utenriks

Då ebolautbrotet herja i Vest-Afrika for få år sidan, lærte WHO ei viktig lekse: Andre sjukdommar kan bli gløymt og igjen krevje fleire liv.

No varslar organisasjonen at kampen mot malaria i Afrika sør for Sahara kan bli ramma av eit kraftig tilbakeslag medan landa bruker all energi på koronapandemien.

Nye anslag viser at i verste fall vil så mange som 769.000 menneske døy av malaria i Afrika sør for Sahara i år fordi antimalaria-kampanjane blir avbrotne. Det er over dobbelt så mange dødsfall som for to år sidan, då det vart gjort ei detaljert oppteljing. Slår anslaget til, vil det òg vere første gong sidan år 2000 at sjukdommen krev så mange liv.

– Vi må ikkje stille klokka tilbake, seier WHOs regiondirektør for Afrika, Matshidiso Moeti.

Åtvaringa kjem i samband med at laurdag er Verdens malariadag, ein dag som er etablert av FN og som skal bidra til å setje eit særskilt fokus på sjukdommen.

Allereie no er kampen mot malaria hardt ramma, mellom anna ved at tilgangen til medisinar har vorte dårlegare, ifølgje WHO.

Småbarn døyr

Malaria er langt meir utbreidd i landa sør for Sahara enn i andre delar av verda. Regionen stod for 93 prosent av smittetilfella og 94 prosent av dødsfalla i 2018. Dei fleste som døyr, er barn under fem år.

– Eg ber alle land om ikkje å miste fokus på dei helsemessige framstega dei har gjort når dei tilpassar seg for å takle denne nye trusselen. Med ebolavirusutbrotet i Vest-Afrika såg vi at vi mista fleire menneske som følgje av malaria enn vi gjorde som følgje av ebolautbrotet. Ikkje la oss gjenta dette når det gjeld covid-19, seier Moeti.

Afrika har så langt rapportert nærare 29.000 tilfelle av koronasmitte og over 1.300 dødsfall, ifølgje tal gitt att av Worldometers. Fleire helseekspertar meiner det er snakk om ein situasjon dei kallar «stille før stormen».

Vaksinasjon blir stansa

WHO meiner at landa framleis har litt tid på seg til å hindre at kampen mot malaria blir sett på vent.

Men malaria er ikkje den einaste bekymringa. Også vaksineprogram som skal verne barn mot meslingar, polio og gulfeber blir påverka av situasjonen, og ikkje berre i Afrika.

Tidlegare i april vart det kjent at over 24 land, mellom dei Sør-Sudan, Mexico og Bangladesh, har innstilt vaksineprogram. Over 117 millionar barn kan komme til å gå glipp av vaksinen som skal verne mot meslingar, ein potensielt dødeleg sjukdom som dei siste åra har blussa opp.

Den kanskje aller mest urovekkande vaksinestansen har skjedd i Kongo, der over 6.000 menneske har døydd i det som er det største pågåande meslingutbrotet i verda.

Utbrotet har vara i over eitt år, sjølv om ein vaksine mot sjukdommen vart utvikla for over 50 år sidan.

(©NPK)