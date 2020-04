utenriks

Då vil det ha gått litt over to veker sidan Johnson (55) vart utskriven frå sjukehus. Han vart alvorleg sjuk som følgje av koronaviruset og sa sjølv at «det kunne gått begge veier».

Avisa Daily Telegraph skreiv før helga at Johnson skulle byrje å jobbe igjen måndag. Dette vart søndag stadfesta av kontoret til statsministeren.

(©NPK)