FN: Nesten 1.300 sivile drepne og såra i Afghanistan i dei første tre månadane i år

I ein rapport utgitt av FNs kontor i Afghanistan (UNAMA) går det fram at mykje av valden skjedde i mars, i ein periode det var håp om at regjeringa og Taliban ville innleie forhandlingar om ein fredsavtale.

– For å tryggje liva til tallause sivile i Afghanistan og for å gi landet håp om ei betre framtid, er det nødvendig at valden blir stansa ved at det blir etablert ei våpenkvile og at fredsforhandlingane startar, seier Deborah Lyons, FNs spesialutsending til Afghanistan.

Kvinner og barn utgjer ein betydeleg del av offera for valden. UNAMA har registrert at 152 barn og 60 kvinner er drepne, medan 265 barn og 108 kvinner vart såra i første kvartal.

Ifølgje FN vart fleire barn drepne av regjeringslojale styrkar, mellom dei utanlandske styrkar, enn av opprørsgrupper.

Taliban og andre opprørsgrupper var ansvarleg for 55 prosent av alle personane som vart drepne og såra.

