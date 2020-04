FN fryktar at statar misbruker koronafullmakter

utenriks

Titusenvis av menneske verda over har vorte arrestert for brot på portforbod dei siste vekene, ifølgje kontoret. Mellom anna har opptil 120.000 personar vorte arresterte i Filippinane, medan tryggingsstyrkar i Nigeria og Kenya har drepe fleire titals menneske for å handheve portforbod på grunn av koronaviruset.

«Fullmakter i nødssituasjonar skal ikkje vere eit våpen som styresmakter kan bruke for å undertrykkje motstand, kontrollere befolkninga og attpåtil underbyggje maktgrunnlaget sitt, sa FNs høgkommissær for menneskerettar, Michelle Bachelet, i ei fråsegn måndag.

Georgette Gagnon, som er direktør for feltoperasjonar for OHCHR, peikar mellom anna på Kambodsjas planlagde koronalov, som kan komme til å tillate utstrekt overvaking. Også dei utstrekte fullmaktene som er gitt til regjeringa i Ungarn, og dessutan forfølginga av iranske legar, er i OHCHRs søkelys.

