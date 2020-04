FN fryktar katastrofe viss Bangladesh ikkje tek imot båtar med rohingyaer

utenriks

FNs Michelle Bachelet åtvarar mot ein tragedie «i ein forferdeleg størrelse» viss ikkje noko blir gjord for å hjelpe flyktningane.

Appellen kjem etter at Bangladeshs utanriksminister A.K. Abdul Momen førre veke sa at landet ikkje vil la båtane leggje til.

Avvisninga kom berre dagar etter at fleire titals medlemmer av den muslimske minoriteten døydde om bord på ein båt. Dei hadde då venta i to månader på å få komme i land.

Dei to nye båtane blir antekne å vere i internasjonalt farvatn, og målet er truleg Malaysia. Men ein av dei skal ha vorte pressa tilbake av Malaysias marine førre veke.

Det bur om lag éin million rohingyaer i leirar i Bangladesh. Dei har flykta frå Myanmar, der militæret har gjennomført brutale operasjonar mot rohingya-folkesette område.

Det er meldt at over 500 menn, kvinner og barn er om bord i båtane, og at dei kan ha vore på sjøen i fleire veker. Dei treng både mat, medisinsk hjelp og annan humanitær bistand, ifølgje Bachelet.

(©NPK)