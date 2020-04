Japans sentralbank gir ytterlegare lettar

utenriks

Sentralbanken fjernar grensa på oppkjøp av statsobligasjonar. I tillegg vil banken minst doble kapasiteten til å kjøpe selskapsobligasjonar, i eit forsøk på å støtte finanssektoren i landet.

Andre sentralbankar har innført liknande tiltak.

Sentralbanken grunngir tiltaka med at Japans økonomi står overfor store vanskar på grunn av koronavirusutbrotet.

Banken forventar at økonomien i landet vil krympe med mellom 3 og 5 prosent gjennom året, og at det vil bli deflasjon, med prisnedgang på mellom 0,4 og 0,8 prosent for året som sluttar i mars 2021.

I januar vart det spådd ein oppgang på 0,9 og 1 prosent i same periode.

