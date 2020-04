Kina åtvarar Australia etter forslag om koronagransking

utenriks

– Å ty til mistanke, skuldingar og splitting på eit så kritisk tidspunkt kan berre bidra til å undergrave den globale innsatsen for å kjempe mot pandemien, seier ambassadør Cheng Jingye i eit intervju med den australske næringslivsavisa.

Ambassadøren antydar òg at Australia kan bli ramma av ein kinesisk boikott.

– Kanskje vanlege folk vil seie «kvifor skal vi drikke australsk vin? Eller ete australsk storfekjøtt?»

Australias statsminister Scott Morrison tok førre veke til orde for ei internasjonal gransking av korleis koronapandemien starta. Koronaviruset vart først oppdaga i den kinesiske storbyen Wuhan, og kinesiske styresmakter har vorte kritisert for å ha reagert for seint då viruset byrja å spreie seg.

Ambassadør Cheng Jingye meiner forslaget om ei gransking viser at Australia støttar opp om politiske krefter i USA som fører ein kampanje mot Kina.

