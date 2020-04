Korona gir dramatiske dødstal i Sverige

utenriks

I alt har 2.274 personar døydd etter å ha fått påvist koronasmitte, medan 18.926 er stadfesta smitta, opplyste visestatsepidemiolog Anders Wallensten frå Folkhälsomyndigheten på ein pressekonferanse i Stockholm måndag.

I helga føydde nye 80 dødsfall seg til statistikken. Desse tala er likevel ufullstendige og vil truleg bli justerte opp, understreka han.

Dødelegaste veke

Måndag kom òg tal frå det svenske statistikkbyrået SCB som viser at i veke 15, altså mellom 6. og 12. april, døydde i alt 2.505 personar, eit snitt på 358 personar kvar dag.

Det er nesten 141 fleire enn den første veka etter tusenårsskiftet, då 2.364 personar døydde.

– Det er viktig å understreke at dette er førebels statistikk. Dødstala for dei siste vekene vil bli reviderte oppover, seier Tomas Johansson ved SCB.

I Stockholm har dødstala i vekene 14 til 16 vore meir enn dobbelt så høge som snittet for dei siste fem åra.

Det er først og fremst koronapandemien som har ført til at dødstalet har skote til vêrs, opplyste avdelingssjef på Socialstyrelsen Mona Heurgren på pressekonferansen.

Om lag halvparten av dei som har døydd etter å ha fått påvist covid-19, kjem frå Stockholmsområdet. 90 prosent er over 70 år, medan 1 prosent er under 50 år. Dei fleste av dei døde har ein eller fleire kjende risikofaktorar, seier ho.

– Nærmar seg New York

Stockholm nærmar seg New York når det gjeld kor mange som døyr av covid-19 målt mot innbyggjartal, meiner den britiske professoren og epidemiologen Neil Ferguson.

– Det store problemet er at dei er ved eit punkt der døyelegheita per innbyggjar i Stockholm nærmar seg nivået i New York. Sverige har hatt meir tid til å auke talet intensivbehandlingsplassar, men eg trur at vi kjem til å sjå at dødstalet vil auke for kvar dag, seier han i eit intervju med britiske Unheard.

Ferguson leier Imperial College, som stod bak ein mykje omtalt analyse i mars som førte til at Storbritannia endra kurs og stengde ned.

Anders Wallensten forsvarer på si side den svenske strategien.

– Vi trur på denne strategien og arbeider ut frå han. Vi kan ikkje sjå at det har skjedd ei dramatisk utvikling av den typen som dei antydar i modellane sine, seier han og viser at talet på smitta ikkje aukar like raskt som tidlegare.

– No synest eg vi held i dette og held fram med å halde korga der den er, seier han.

Pubar stengd

Søndag vart fem pubar og restaurantar i Stockholm stengd etter å ha fått besøk av koronainspektørar som meiner at dei ikkje følgde rådet frå helsestyresmaktene om tilstrekkeleg avstand.

På spørsmål frå journalistar om ikkje dette betyr at det trengst strengare tiltak, svarer Wallensten:

– Dette beviser at det finst eit system som fangar opp slike problem, det er kjempebra, seier han.

