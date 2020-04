utenriks

I dei første timane av veka fall prisen på eit fat amerikansk olje med over 9 prosent, ned til 15 dollar. Det er likevel langt over botnnoteringa på minus 37 dollar per fat, som vart notert førre veke.

Prisen på nordsjøolje fell òg, men berre med dryge 3 prosent, til litt over 20 dollar per fat.

