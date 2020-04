Optimistisk Boris Johnson tilbake på jobb

utenriks

Boris Johnson viste seg måndag for første gong offentleg på nesten ein månad.

– Viss de kan halde fram på den måten de har gjort til no, er eg ikkje i tvil om at vi kan overvinne dette saman, sa statsministeren utanfor Downing Street.

Johnson vart alvorleg sjuk som følgje av koronaviruset og sa sjølv at «det kunne gått begge vegar». Han var innlagt i ei veke på sjukehus, der han fekk intensivbehandling.

Optimistisk

Statsministeren takka òg britane for at dei har etterlevd restriksjonane som styresmaktene har innført.

– Dette er ein augneblink med moglegheit, men det er òg ein augneblink med maksimal risiko, sa Johnson.

Han fastslo samtidig at han forstår at britane er utolmodige for å komme seg tilbake i jobb, men understreka dei må ta inn over seg risikoen for ei ny virusbølgje.

Tilbake på jobb

Det britiske helsedepartementet stadfesta på ein pressekonferanse måndag morgon at Johnson er tilbake på jobb.

I tida etter at han vart utskriven, har Johnson vore på landstaden til den britiske statsministeren Chequers i Buckinghamshire.

Storbritannia har registrert over 150.000 smittetilfelle. På britiske sjukehus er det registrert nesten 21.000 dødsfall knytte til epidemien.

(©NPK)