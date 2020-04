Pelosi stiller seg bak Bidens kandidatur

utenriks

Støtteerklæringa kom i ei videoutsegn måndag morgon. Ifølgje Washington Post trekkjer leiaren for Representanthuset fram Bidens erfaring då han som visepresident bidrog til å få vedteke Barack Obamas helsereform og hjelpepakken etter finanskrisa. Ho meiner det gjer han godt eigna til å styre landet gjennom ein global pandemi.

– Joe har framvist fornuft og robustheit og hatt ein klar veg ut av krisa vi står overfor som følgje av koronaviruset, seier Pelosi, som meiner Biden «lekamleggjer håp og mot».

Pelosi føyer seg med det inn i rekka av profilerte demokratar som stiller seg bak Biden. Frå før har Bidens tidlegare sjef i Det kvite hus, Obama, stilt seg bak avløysaren sin. Det gjeld òg senator Elizabeth Warren, tidlegare presidentkandidat Al Gore og ein av Bidens fremste motstandarar i nominasjonskampen, Bernie Sanders.

Førebels manglar Biden rundt 600 kandidatar for å nå dei 1.991 som trengst for å sikre seg nominasjonen, men alle konkurrentane har anten stilt seg bak han eller avbrote kampen sin om å bli presidentkandidaten til partiet. Det blir derfor rekna som sikkert at han får velsigninga frå partiet til sommaren.

Presidentvalet blir halde tysdag 3. november.

