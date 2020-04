Politiet gjorde beslag av 140.000 ansiktsmasker i Frankrike

utenriks

Det er det største maskebeslaget sidan den franske regjeringa gjorde det ulovleg med vidaresal av vernemasker, for å sikre at helsearbeidarar blir prioritert.

To personar vart ifølgje politikjelder arresterte medan dei lessa av esker med maskene. Ein av dei opplyste at maskene var kjøpte i Nederland for til saman 80.000 euro, tilsvarande nesten 960.000 kroner.

Maskene skulle etter planen bli selt vidare til bygningsarbeidarar, meiner politiet. I mars vart 32.500 masker frå Kina beslaglagt i eit varehus i nærleiken av Paris.

