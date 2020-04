Saudi-koalisjonen avviser sjølvstyreerklæring i Jemen

utenriks

STC erklærte søndag sjølvstende og skrota ein avtale med landets saudistøtta regjering.

– Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata meiner uttrykkeleg at den internasjonalt støtta Riyadh-avtalen garanterer ei moglegheit for Jemens befolkning til å leve i fred. Vi avviser alle fiendtlege handlingar som kan setje Jemens sikkerheit og stabilitet på spel, skreiv Saudi-Arabias utanriksminister Adel al-Jubeir på Twitter.

FNs spesialutsending Martin Griffiths sa måndag at han er bekymra etter erklæringa på søndag, og ber om at Riyadh-avtalen blir implementert raskt.

Riyadh-avtalen legg til rette for STCs deltaking i samtalar om den endelege politiske løysinga for å få slutt på konflikten i Jemen, og sørgjer for ivaretaking av dei nasjonale interessene til jemenittane, sa Griffiths.

Griffiths utviklinga på kalla søndagen skuffande og oppmodar alle partar til å samarbeide i god tru og til å setje interessene til jemenittane først.

Jemens internasjonalt anerkjende regjering og STC har teknisk sett vore allierte i den langvarige krigen mot Houthi-rørsla. Men STC meiner at den sørlege delen av Jemen bør vere ein uavhengig stat, slik situasjonen var før Sør-Jemen og Nord-Jemen vart samla til eitt land i 1990.

Jemens regjering fordømmer STCs erklæring og åtvarar om katastrofalt og farleg utfall.

