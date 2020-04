utenriks

WHO åtvara om at virusutbrotet utgjorde akutt fare for folkehelsa på internasjonalt nivå 30. januar, medan det enno berre var 82 registrerte smittetilfelle utanfor Kina, påpeika WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus måndag.

– Verda burde ha lytta meir merksamt til WHO då, sa han.

Sidan er 3 millionar smitta globalt, blant dei over 82.000 i Kina.

WHO har likevel vorte kritisert og trua med løyvingsstans av president i USA Donald Trump. Han meiner at WHO bøyer seg for Kina.

