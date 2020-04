Brasils helsevesen lir under massivt press frå koronaviruset

utenriks

Leiarar i helsesektoren i Rio og minst fire andre storbyar har åtvara om at sjukehusa deira er på randa av kollaps, eller for overbelasta til å ta imot fleire pasientar, skriv AP.

– Alt ligg til rette her for at pandemien skal bli mykje meir alvorleg, seier Paulo Brandão, som er virolog ved universitetet i São Paulo.

Krisa kan bli djupare, då landet er på veg mot vinter, noko som gjerne fører til at luftvegssjukdommar blir forverra.

Tomt for kister

Styresmaktene i São Paulo – Sør-Amerikas største by, med over 21 millionar innbyggarar – har dei siste to vekene utskrive dødsattest for 236 menneske som har døydd i heimen, dobbelt så mange som før utbrotet, ifølgje førstehjelpstenesta SAMU.

Byen Manaus, som ligg i Amazonas, registrerte 142 dødsfall søndag. Av dei døydde 41 heime. Ved den største gravlunden i byen har arbeidarar grave massegraver

Brasils gravferdsindustri åtvara førre veke om at byen, som har 1,8 millionar innbyggarar, er i ferd med å gå tom for kister, og at det «snart kan ligge lik etterlatne på gatehjørna».

Moglege mørketal

Brasil har i offisielle tal registrert 4.500 koronarelaterte dødsfall, og nesten 67.000 smittetilfelle. Men det reelle talet kan her, som i fleire andre land, vere langt høgare, mellom anna på grunn av manglande testing.

Helsedepartementet i landet seier systema er robuste, og at alle døde er gjort greie for. Enkelte forskarar meiner at over ein million menneske kan vere smitta i Brasil.

I ein analyse gjort av den britiske avisa Financial Times søndag, vart det avdekt potensielt enorme mørketal for koronarelaterte dødsfall verda over.

Bolsonaro tonar det ned

President Jair Bolsonaro har tona ned alvorsgrada ved viruset, og sagt at folk må gå tilbake til å leve liva sine som normalt, for å forhindre økonomisk krise.

Men dei fleste delstatsguvernørane i landet har innført tiltak for å bremse smittespreiinga, og oppmoda folk til å halde seg heime.

I midten av april fjerna Bolsonaro Luiz Henrique Mandetta som helseminister. Dei to hadde over tid vore i konflikt om handteringa av koronakrisa.

Mandetta ønskte å innføre restriksjonar, medan Bolsonaro vil at landet skal gå tilbake til normalen så raskt som mogleg.

Den nye helseministeren, Nelson Teich, har foreslått å lette på koronarestriksjonane som har vorte innførte, mellom anna sosial distansering.

