Frankrike planlegg gjenopning

Philippe seier endringane vil omfatte helsevesen, skular, arbeidsplassar, samferdsel og offentlege samlingar. President Emmanuel Macron har sagt at tiltaka skal hevast 11. mai, men nærare detaljar er ikkje kjende.

Det er venta at gjenopninga av skular og barnehagar vil skje gradvis, og dette er eitt av områda der det blir anteke at statsministeren vil komme med fleire detaljar. Planen blir lagt fram for debatt i nasjonalforsamlinga tysdag ettermiddag.

Dei folkevalde skal òg debattere ein app for smittesporing og overvaking av korleis utbrotet utviklar seg.

Frankrike er eitt av landa som er hardast ramma av covid-19-pandemien, med over 23.000 dødsfall. For å avgrense spreiinga av viruset, er det innført strenge restriksjonar på folks rørsler. Det er berre lov til å forlate heimen for å handle mat, lufte hundar eller hjelpe andre. Det er òg avgrensingar på kor lenge og kvar ein kan gå eller springe ein tur.

