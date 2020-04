Koronarestriksjonane blir mjuka opp i Australias mest folkerike delstat

utenriks

Strendene blir opp igjen opna for lokalbefolkninga, og frå fredag vil det vere tillate for to personar å besøkje eit anna hushald saman.

Fram til då gjeld det noverande forsamlingsforbodet for meir enn to personar, skriv Reuters.

Også New Zealand letta på nokre av restriksjonane tysdag. 400.000 nyzealendarar har gått tilbake på jobb.

New Zealand har hittil registrert berre 19 koronadødsfall og færre enn 1.500 stadfesta smittetilfelle. I Australia er det registrert 83 dødsfall og 6.720 smittetilfelle.

(©NPK)