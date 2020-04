Stadig lite pappaperm for danske fedrar

utenriks

I 2018 tok danske fedrar ut 32 dagar mot mødrene sine nesten 274 dagar i løpet av det første leveåret til barnet, viser nye tal frå Danmarks Statistik.

For fedrane svarer til det ein auke med 2,6 dagar sidan 2015, skriv Jyllands-Posten.

– Det er jo positivt at det har vore ein auke, men det er ingen revolusjon. Og det er framleis svært skeivt fordelt, seier Nina Smith, økonomiprofessor ved Universitetet i Aarhus, til avisa.

Steen Baagøe Nielsen, som er lektor og forskar på maskulinitet og familieliv ved Roskilde Universitet, seier til avisa at det at fedrane ikkje er meir heime i det første leveåret til barnet, er eit problem for barna, fedrane og likestillinga på arbeidsmarknaden.

Baagøe-Nielsen tek derfor til orde for fleire øyremerkte dagar for fedrane.

– Det fungerer, rett og slett. Vi kan sjå ein markant auke på ganske få år etter at det vart innført øyremerkte periodar i mellom anna Noreg, Sverige og Island, seier han.

I Sverige tok fedrane i 2018 ut drygt 29 prosent av foreldrepermisjonen. I Danmark var tilsvarande tal knappe 12 prosent.

I Noreg har delen som tek ut fedrekvote auka frå 60 til 71 prosent dei siste ti åra. Det har vore ein auke i alle fylke. Delen som tok ut heile fedrekvoten har auka med 11 prosentpoeng frå 2008 til 2018, viser tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

