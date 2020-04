Trump-administrasjonen blir saksøkt for å nekte utbetaling av koronapengar

utenriks

Utbetalingane på 1.200 dollar, tilsvarande over 12.000 kroner, er ein del av krisepakken til styresmaktene på over 2200 milliardar dollar som følgje av koronakrisa.

Eit unntak for utbetalingane gjeld amerikanarar som er gifte med papirlause innvandrarar. Då får berre den eine av dei to utbetalte pengar, skriv CBS News.

Men dersom dei har levert skattemeldinga saman som eit gift par, får dei ikkje utbetalt noko.

Den Illinois-baserte privatpersonen som saksøkjer styresmaktene, er førebels anonym. Mannen meiner unntaket bryt med grunnlova.

1,2 millionar amerikanarar blir påverka av avgjerda om å nekte utbetaling til personar som er gifte med innvandrarar utan personnummer (Social Security number, journ.anm.), ifølgje CBS.

Utbetalingane på 1.200 dollar gjeld enkeltpersonar som tener under 75.000 dollar i året. Gifte par som tener under 150.000 dollar til saman, får 2.400 dollar. Men skattevesenet krev at begge har gyldige papir for at dei skal få utbetalt pengar.

