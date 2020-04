Afghanistans fredsprosess nær kollaps

utenriks

– Fredsprosessen er ikkje død enno, men han får livsoppretthaldande behandling, seier Ashley Jackson, forskar ved Overseas Development Institute.

– Ingen aner kor lang tid som står att før den ugjenkalleleg byrjar å bryte saman, seier ho.

To månader har gått sidan USA og Taliban skreiv under på ein avtale som skal føre til slutt på krigen i Afghanistan. USA skal trekke seg ut i byte mot løfte frå opprørarane. Avtalen føreset at Taliban og afghanske styresmakter einest om mellom anna fangeutveksling.

I staden blir no titals Taliban-krigarar og medlemmer av Afghanistans tryggingsstyrke drepne nesten dagleg i angrep, og tap av sivile liv aukar i landet i det dei to motpartane trappar opp kamphandlingane.

Taliban har i gjennomsnitt utført 55 angrep kvar dag sidan dei skreiv under på avtalen med USA i Doha i Qatar 29. februar, ifølgje ein afghansk tenestemann. Samtidig melde FNs Afghanistan-kontor (UNAMA) måndag om at afghanske styrkar forårsakar fleire dødsfall blant barn enn det Taliban gjer.

– Taliban-siger

Opprørarane ser på avtalen som ein avtale som skal gjere slutt på amerikansk okkupasjon, meiner Bill Roggio i tankesmia Foundation for Defence of Democracies.

– USA ønskjer å trekke seg ut av Afghanistan og har gitt etter for alle Talibans krav, seier Roggio.

Tryggingsekspert Nishank Motwani meiner avtalen har styrkt og legitimert Taliban.

– Taliban meiner oppriktig at dei har sigra, seier Motwani.

Michael Rubin, forskar i American Enterprise Institute, støttar Roggios vurdering og seier at USAs president Donald Trump er fast bestemd på å forlate Afghanistan uansett.

– Dette er ingen avtale som handlar om å vinne fred. Dette er ganske enkelt ein avtale som gir amerikanarane dekke til å forlate Afghanistan, seier Rubin.

Fangeutveksling til bry

Ifølgje avtalen skulle president Afshan Ghani lauslate 5.000 Taliban-fangar, blant dei mange som truleg blir venta å gripe til våpen igjen på slagmarka. I byte skulle Taliban ha lauslate 1.000 medlemmer av tryggingsstyrken i landet.

Fangeutvekslinga skulle ha vore ferdig 10. mars og deretter opna for fredssamtalar mellom regjeringa og Taliban.

Ei Taliban-kjelde seier opprørarane ikkje har noko hensikt om å roe ned kamphandlingane før fangane er lauslatne, og gjentek at det ikkje blir nokre fredssamtalar heller før fangane er lauslatne.

– Ghanis regjering prøver å teste nervane våre, men vi ønskjer å sende dei ein bodskap om at vi ikkje er slitne. Vi er framleis friske og klare til kamp, seier Taliban-medlemmen.

Fleire hinder

Taliban har òg avvist nylege oppfordringar frå Kabul og Vesten om våpenkvile som «ulogisk», og viser til at det i avtalen ikkje er nedfelt noko punkt om våpenkvile.

Fawzia Koofi, som er plukka ut til å sitje i eit regjeringsoppnemnt forhandlingsteam, seier at eit anna hinder òg skaper bry. Ghanis legitimitet blir utfordra av rivalen til presidenten Abdullah Abdullah, som gjorde krav på presidentskapet etter skuldingar om valfusk, påpeikar Koofi.

– Vi ventar på at den politiske striden skal ta slutt slik at vi kan ha ein felles ståstad i samtalane, seier Koofi.

Dei siste vekene har òg koronaviruset byrja å skape bekymring i det krigsherja landet.

