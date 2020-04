EU startar juridisk prosess mot Polen for å sikre dommarane i landet

utenriks

Lova inneber at dommarar kan få disiplinærstraff eller miste jobben for ei rekke handlingar, inkluderte å stille spørsmål ved om utnemningar i rettsvesenet er lovlege.

– Ho undergrev sjølvstendet til domstolane og strid mot prinsippet om at EUs lover står øvst, skriv EUs justiskommissær Didier Reynders på Twitter.

Polen har to månader på seg til å svare på EUs formelle førespurnad. Prosessen kan føre til at Polen blir stemna for EU-domstolen, der landet risikerer store bøter.

Brevet frå EU-kommisjonen, som har ansvar for å ta vare på traktatane i unionen, føyer seg inn i ei rekke saker mot Polen. Landet har innført reformer kritikarane meiner svekkjer sjølvstendet til domstolane. Den polske regjeringa seier på si side at endringa er ei nødvendig modernisering og skuldar EU for å blande seg inn i deira indre tilhøve.

