FN: 1,5 milliardar arbeidstakarar kan miste levebrødet sitt

utenriks

Anslaget svarer til over 1,5 milliardar menneske.

Over 3,1 millionar menneske er registrerte smitta av viruset, og nærare 220.000 er døde, ifølgje oppdaterte tal onsdag ettermiddag.

ILO seier at arbeidstakarar som ikkje har formelle arbeidskontraktar eller avtalar, er mest utsette for å miste jobben. Mange av desse jobbar i sektorar som varehandel, produksjon og matindustrien.

2 milliardar arbeidstakarar har allereie opplevd å få lønna redusert med opp mot 2 prosent.

– For millionar av arbeidstakarar betyr inga inntekt det same som ingen mat, inga sikkerheit og inga framtid. Millionar av bedrifter verda over er så vidt i live, seier ILO-sjef Guy Ryder.

(©NPK)