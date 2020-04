utenriks

SDF gir ikkje Tyrkia ansvaret for sjølve bomba, men for forholda som har ført til at angrepet fann stad. Afrin blir styrt av ein tyrkiskstøtta syrisk milits, og Tyrkia har lagt ansvaret på den kurdiske militsen YPG. Ingen grupper har hevda at dei sjølv stod bak angrepet.

SDF meiner Tyrkia har hjelpt grupper som IS med å omgruppere seg slik at dei kan lansere bombeangrep som bilbomba i Afrin. Bomba låg i ein tankbil full av drivstoff, og det blir meldt om minst 46 døde og 50 såra.

(©NPK)