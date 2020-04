Svensk sjukepleiar døydde brått etter koronasmitte – saka blir etterforska

utenriks

Svensk påtalemakt opplyser i ei pressemelding at det er mistanke om at arbeidsmiljølova er broten slik at det har ført til ein annans død og at det derfor er innleidd ei etterforsking.

– Eg har gitt politiet beskjed om å mellom anna gjennomføre innleiande avhøyr og krevje skriftleg dokumentasjon. Det finst ingen mistenkte person, vi skal no finne ut kva som har skjedd, seier statsadvokat Jennie Nordin ved rikseininga for miljø- og arbeidsmiljøkriminalitet.

Sjukepleiaren jobba med koronapasientar ved sjukehuset i Huddinge, som er ein del av Karolinska. Ho testa positivt for viruset saman med anna helsepersonell 17. april. Deretter vart ho sjuk og døydde heime etter fire dagar.

Verneombodet på arbeidsplassen meiner at verneutstyret på avdelinga ikkje oppfylte kravet til folkehelsestyresmaktene og har meldt dødsfallet til politiet.

