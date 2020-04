Betre luft under nedstenginga kan ha forhindra over 11.000 dødsfall i Europa

utenriks

Det er Centre for Research on Energy and Clean Air (Crea) i Finland som står bak forskingsrapporten.

Fallet i luftforureining som følgje av at fleire hundre millionar menneske stort sett har halde seg heime, kan samanliknast med at alle i Europa sluttar å røykje sigarettar i ein månad, ifølgje analysesjef Lauri Myllyvirta i Crea.

– Analysen vår understrekar dei enorme fordelane for folkehelsa og livskvaliteten som ein kan oppnå ved å redusere fossile brennstoff på ein vedvarande og berekraftig måte, legg han til.

I både Tyskland, Storbritannia og Italia er fleire enn 1.500 premature dødsfall unngått. Den siste månaden har den gjennomsnittlege europeiske borger vorte eksponerte for 37 prosent mindre nitrogendioksid enn normalt, ifølgje rapporten. Nitrogendioksid oppstår hovudsakleg i samband med transport på bilvegane.

Undersøkinga omfattar 21 land, blant dei Noreg.

I undersøkinga heiter det at partikkeleksponeringa, som blir generert av transport, industri og oppvarming med kol, er 12 prosent under normalt nivå.

Fallet i forureining kan ifølgje Crea resultere i 1,3 millionar færre sjukedagar og 6.000 færre tilfelle av astma hos barn.

