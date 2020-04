Greta Thunberg med koronastøtte til Unicef

utenriks

I ei fråsegn seier Thunberg (17) at «som klimakrisa, er koronavirus-pandemien er barnerettskrise», som vil påverke barn og unge no og på lang sikt, spesielt dei mest sårbare.

Kampanjen blir støtta med 100.000 dollar kvar frå fondet i Greta Thunbergs namn og Human Act Foundation.

– Vi er imponerte og takksame for at Greta og støttespelarane hennar ønskjer å engasjere seg for barn som lir ekstra mykje på grunn av koronasituasjonen, og ikkje minst for at dei ønskjer å gjere dette saman med UNICEF, seier generalsekretær Camilla Viken i Unicef Noreg.

(©NPK)