Kloakktesting kan gi kunnskap om koronaspreiing

Heilt sidan starten av pandemien har forskarar verda rundt spora koronautviklinga via kloakkvatnet. Sidan det første utbrotet i Kina har forskarane nemleg vore klar over at spor av covid-19 finst i avføringa til dei som er smitta.

Frå Brisbane i Australia til Amsterdam i Nederland har forskarar funne genetisk materiale frå koronaviruset i avløpsvatnet.

Varslingssystem

Ein studie av kloakkvatnet i Paris, som eit team leidd av professor Vincent Marechal ved Sorbonne-universitetet står bak, viser at auken av genetisk materiale frå koronaviruset i vatnet følgde nøyaktig same kurve som koronadødsfalla.

Marechal ber no om at det blir etablert eit varslingssystem basert på nasjonale kloakkprøvar i Frankrike, noko som kan bidra til å avdekkje ei mogleg ny bølgje i koronapandemien.

Gitt at mange smitta ikkje har symptom, kan vasstesting avsløre om viruset har nådd område som hittil har gått fri frå pandemien, påpeikar han. Ei overvaking i avløpsvatn kan nemleg fange opp virusspreiinga før folket utviklar symptom.

– Dette vil gjere det mogleg å innføre tiltak som vil gi oss tid, noko som er ein nøkkel i denne epidemien, seier professoren.

– Stort potensial

I Australia er forskarane entusiastiske og meiner at testing av kloakk har stort potensial.

– Dette kan bli brukt som eit verktøy for tidleg varsling og overvaking av pandemien, seier Warish Ahmed frå det offentlege forskingsinstituttet CSIRO.

Slike testar kan mellom anna vise kva verknad tiltak som stenging faktisk har, meiner han.

– Tilgang til slike data kan danne grunnlag for eit overvakingssystem for å identifisere område der det er utbrot av covid-19 utan at ein treng å teste heile folket, seier Ahmed.

Også i Noreg og Norden har forskarar for lengst retta blikket mot kloakken. Allereie i mars sende Norsk institutt for vassforsking (Niva), Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU), Karolinska Institutet og Veterinærinstituttet ein søknad til Forskingsrådet om midlar til å analysere kloakkvatnet.

Men til no har det ikkje kome noko svar på søknaden, opplyser Niva til NTB.

Ber WHO etablere nettverk

Sidan vasstesting òg er relativt billeg, kan dette vere viktig i land som ikkje har råd eller moglegheit til utstrekt testing av folket, påpeikar Marechal.

– Dette vil vere særs viktig i Afrika, seier han.

Den franske professoren har no bede Verdshelseorganisasjonen (WHO) om å etablere eit verdsomspennande nettverk for virusanalysar av kloakkvatn.

