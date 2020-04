Svensk næringsliv får 39 milliardar i ny krisepakke

utenriks

Bedrifter kan få dekt mellom 22,5 og 75 prosent av dei faste kostnader i mars og april, avhengig av kor stort inntektstap dei har hatt. Tiltaket dekkjer ikkje lønnskostnader.

– Vi har sørgt for at støtta er treffsikker, seier finansminister Magdalena Andersson, som understrekar at hjelpa skal gå til dei bedriftene som er hardast ramma, uansett bransje.

For å kvalifisere til støtte, må ei bedrift ha ei omsetning på minst 250.000 kroner i året. Det er eit tak på 150 millionar kroner i støtte per bedrift.

