Politisk avtale i Danmark skal sikre at eldre får besøk

Tiltaka har ein prislapp på 165 millionar danske kroner – tilsvarande 250 millionar norske kroner.

Helse- og eldredepartementet opplyser fredag at pengane skal brukast til smitteverntiltak som gjer besøk mogleg. Mellom anna skal det etablerast besøkspaviljongar og utestover slik at det blir mogleg for familiemedlemmer å besøkje dei eldre utan at dei blir utsette for koronasmitte.

Noko av pengane skal òg sikre at eldre og demente får meir hjelp med hygiene og reingjering.

Alle partia på Folketinget bortsett frå Venstre stiller seg bak avtalen, opplyser Enhedslisten og De Radikale, begge støtteparti for den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa.

Venstre, Danmarks største borgarlege parti, meiner at avtalen ikkje er ambisiøs nok.

