utenriks

9.407 har fått påvist koronasmitte i Danmark, og dette er 96 fleire enn for eitt døgn sidan.

232 koronasmitta er innlagt på danske sjukehus, 60 av dei på intensivavdeling, ifølgje dr.dk.

Danmark har omtrent 8 koronadødsfall per 100.000 innbyggarar, dobbelt så mange som Noreg og Finland. Sverige er på topp i Norden med over 26 dødsfall per 100.000 innbyggarar.

(©NPK)