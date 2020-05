utenriks

JetBlue innfører påbodet frå 4. mai og det same gjer United og Delta i eit forsøk på å hindre spreiing av koronaviruset.

11. mai følgjer òg dei tre flyselskapa Southwest, Alaska og American Airlines etter, skriv Los Angeles Times.

Fagforeininga Association of Flight Attendants, som har over 50.000 medlemmer, har lenge pressa på for å få innført påbod om bruk av munnbind på fly.

(©NPK)