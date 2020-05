Frankrike forlenger kriseperioden til 24. juli

utenriks

Helseminister Olivier Veran kom med opplysninga på ein pressekonferanse laurdag. Kriseerklæringa vil dermed gå ut 24. juli. Ho kom opphavleg på plass 24. mars.

Franske barneskular blir gjenopna og ei gradvis nedtrapping av stenginga av samfunnslivet byrjar 11. mai.

– Vi står føre eit langdistanseløp, sa Veran, og sa at det franske folket har vorte avkrevd ein enorm innsats i kampen mot viruset.

Han varsla òg at alle som no reiser inn i Frankrike, må opphalde seg i karantene i to veker.

Totalt har virusutbrotet kosta 24.594 menneske livet i landet.

