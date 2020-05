Cuomo: – Tolererer ikkje helsefarlege demonstrasjonar

utenriks

Cuomos kommentar var eit svar på eit spørsmål han fekk om ei markering på Long Island, der ei gruppe demonstrerte mot stenginga som er innført for å hindre spreiing av koronaviruset.

Guvernøren sa at alle hadde rett til å uttrykkje meininga si, men ikkje ved å bryte reglar som er innførte for å verne samfunnet som heilskap.

– Viss du vil setje di eiga helse i fare, så gud velsigne deg, sa Cuomo, og heldt fram:

– Du har ingen rett til å setje helsa mi i fare, eller helsa til barna mine, eller helsa til dine eigne barn.

Cuomo sa han var like bekymra som alle andre for økonomien, men slo fast at helsa kjem først.

– Eg kjem ikkje til å setje dollarteikn framfor folks liv. Det gjer eg ikkje. Ikkje når det gjeld min eigen familie, ikkje for familien din, sa han.

Døgntalet på søndag var 299 døde, noko høgare enn dagen før. Talet på nye sjukdomstilfelle og sjukehusinnleggingar i delstaten, som er USAs hardast ramma, heldt fram å falle.

