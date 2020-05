Europa opnar opp litt etter litt

utenriks

For første gong på ni veker kunne italienarane røre seg fritt i eige nærområde måndag. Folk kan besøkje familie og gå i parkar. Og fire millionar arbeidstakarar kan igjen gå på jobb i industrien og byggebransjen.

Samlingar i grupper er likevel framleis forbode, barar og kioskar vil framleis halde stengt, alle må bere munnbind og bruk av kollektivtransport blir frårådd.

Tillèt lufteturar

Størstedelen av Europa har i vekevis vore meir eller mindre lukka i eit forsøk på å avgrense spreiinga av koronaviruset. No byrjar fleire land å lette forsiktig på tiltaka

Glade spanjolar kunne endeleg sleppe ut og nyte vårsola denne helga, for første gong på snart to månader.

Spanjolane får lov til å gå ut på gata for å mosjonere, men det er framleis ei lang rekke restriksjonar på bevegelsesfridommen. Mellom anna er døgnet delt inn i periodar for ulike aldersgrupper, og det er berre høve til å bevege seg 1 kilometer frå heimen.

Måndag tek landet eit nytt lite skritt mot gjenopning. Då vil mindre verksemder, som frisørar, igjen kunne ta imot kundar som har bestilt time. Barar og restaurantar opnar, men førebels berre for matlevering.

Obligatorisk munnbind

Samtidig blir det understreka sterkt at folk må halde avstand til kvarandre, og det er innført påbod om å bruke ansiktsmaske på offentleg transport. Den spanske regjeringa skal dele ut seks millionar ansiktsmasker til befolkninga, og ytterlegare sju millionar vil bli distribuert av lokale styresmakter.

– Vi er klar over at fullstendig isolasjon ikkje kan vare for evig, sa statsminister Pedro Sanchez då kan kunngjorde den gradvise gjenopninga i helga.

– Det er med enorm uvisse om viruset vi byrjar nedskaleringa, på same vis som alle landa rundt oss, la han til.

Munnbind er obligatorisk i fleire av landa som lettar på restriksjonane. I land som Portugal, Italia og Belgia må ein ha munnbind når ein køyrer kollektivtransport, medan i Tyskland, Slovenia og Ungarn gjeld påbodet òg i butikkar.

Dei nordiske landa har derimot ikkje innført munnbindpåbod for befolkninga i det offentlege rommet.

Gradvis skulestart

I Tyskland er hundretusenvis av elevar no tilbake på skulen etter at fleire delstatar måndag starta gradvis gjenopning. Det blir òg mogleg å gå til frisøren igjen, men folk må rette seg etter strenge smittevernreglar. Religiøse samlingsstader får høve til å opne dørene, og det same gjer museum, minnestader og dyreparkar.

Restriksjonar varierer ein del i Tyskland sidan delstatane har stor grad av sjølvstyre. I dei fleste delstatar gjeld framleis regelen om at folk berre skal møtast to og to utandørs, og at ein må halde halvannan meter avstand til personar ein ikkje bur saman med.

Austerrike opnar òg delvis skulane igjen. Avgangselevar i vidaregåande skule og yrkesfag byrjar denne veka, og så følgjer dei andre klassetrinna dei neste vekene. For å hindre smitte må elevane bruke munnbind på skulen, og det er laga eit rotasjonssystem slik at ikkje alle er i klasserommet samtidig.

Museum, butikkar og idrettsanlegg

Samtidig lèt fleire europeiske land butikkar og andre verksemder opne dørene igjen.

I Austerrike kan folk igjen spele tennis og golf, medan i Portugal kan ein gå på museum og galleri. Kinoane opnar om eit par veker, men med krav om fysisk avstand mellom kundane.

Om få dagar opnar styresmaktene i Belgia for at fleire kan avvikle heimekontoret og heller gå på jobb. Dei fleste av butikkane vil òg opne igjen. Og i Polen kan hotell og museum igjen ønskje gjester velkommen.

